فرج عامر: عادل عبد الرحمن أحدث طفرة فنية في سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه ظهر بشكل رائع خلال مباراة إنبي، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ20، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال عامر في تصريحات إذاعية عقب المباراة : " أشكر الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل عبدالرحمن، الذي ظهر بأفضل شكل لسموحة منذ أول مباراة في الدوري".

وأضاف: "لأول مرة أرى الفريق منظما بفضل المدرب الجديد، وكان ينقصنا التنظيم وتوظيف اللاعبين بشكل دقيق في المباريات الماضية".

وأتم:" سموحة سيضم لاعب محترف يلعب لصفوف المنتخب الوطني، وسيصل غدًا الخميس، والفريق كان في حاجة إليه".

جدير بالذكر أن عبد الرحمن تولي الإدارة الفنية لسموحة يوم الأربعاء الماضي، خلفًا لطارق يحيى الذى رحل عن منصبه عقب الهزيمة برباعية من النجوم فى الجولة الماضية .