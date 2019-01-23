الفنية العسكرية تنظم معسكر تحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء 2019



نظمت الكلية الفنية العسكرية المعسكر الشتوى الدولى لتحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء لعام 2019، تلبية للدعوة المقدمة من أمانة تحالف الحزام والطريق لابتكارات الطيران والفضاء.



يأتي ذلك فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجى فى كافة المجالات العلمية والبحثية.



وينفذ المعسكر لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية فى الفترة من 20/1 إلى 1/2/2019 بالكلية الفنية العسكرية، حيث يعتبر المعسكر الشتوى الدولى هو النشاط الأول الذى يتم تنفيذه خارج جمهورية الصين الشعبية.



ويَلتقى فى هذا المعسكر نخبة من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة يمثلهم 74 عضواً من 15 مؤسسة علمية في خمس دول وهم معهد موسكو للطيران بروسيا وجامعة باكستان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بباكستان وجامعة مدريد للتقنيات بأسبانيا ومؤسسة QS بالمملكة المتحدة وعدد من الجامعات الصينية بالإضافة إلى الكلية الفنية العسكرية.



وأشار مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمنظومة الأقمار الصناعية، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التبادل العلمى بين الجامعات العالمية المختلفة واستطلاع أحدث ما توصل إليه العلم وتقديم الدعم الكامل للكلية الفنية العسكرية والرعاية لحميع أنشطة الكلية والمتابعة المستمرة لجميع الخطوات المؤدية لتطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية.



من جانبه أكد مدير الكلية الفنية العسكرية على أن إقامة مثل هذه المعسكرات هى أحد الطرق الحديثة لتحفيز الطلبة على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وخلق روح التنافس والربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملى والعمل بروح الفريق وإكتساب المهارات اللازمة لتنمية القدرة على التصميم والابتكار واستخدام تلك المهارات في تصميم وتنفيذ وتحديث نظم التسليح ذات التكنولوجيات المتقدمة.