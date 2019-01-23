ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة اليوم

قال ممدوح الشيطى، المتحدث الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأوضح أنه وصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء إلى 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار الانتهاء من إجراءات الدخول، مشيرًا إلى مغاردة 855 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45622 من البضائع العامة، منها 93 سيارة نقل محملة بـ 4585 طن قمح.

وتابع أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 121597 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26775 طنًا.

وقال إن حركة الصادر من البضائع العامة، شملت 4500 طن يوريا، و1000 طن مخلفات بنجر، و5950 طن رمل، و17711 طن ملح، و1000 طن نترات أمونيوم، مضيفًا انه بلغت حركة الصادر من الحاويات 625 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 580 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1994 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أنه بلغت حركة الوارد من البضائع العامة إلى 10497 طن حديد، و1949 طن خشب زان، و600 طن أرز معبأ، و1500 طن أرز أبيض، و25577 طن ذرة، و7000 طن فول صويا، و10000 طن قمح.