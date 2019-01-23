أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، مقتل الإرهابي عبد المنعم الحسناوي، الشهير بـ«أبو طلحة»، وهو من أخطر القيادات الإرهابي في ليبيا، خلال عملية عسكرية للقوات المسلحة الجمعة الماضية جنوب البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، بمدينة بنغازي، مساء الأربعاء، أنه تم الإعلان من قبل عن مقتل«الحسناوي» في العراق وسوريا السنوات الماضية لكنه لم يقتل إلا يوم الجمعة الماضية 18 يناير 2018 على يد الجيش الليبي إلى جانب 5 عناصر إرهابية أخرى.

وأشار إلى إعلان غرفة العمليات عن مقتل الإرهابي المهدي سالم رجب الحاج دنقو، لكن وحدة تتبع الإرهابيين بمكتب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي لم تتوصل بعد إلى حقيقة مقتله، متابعًا: «لم نحصل على صورة القتيل حتى نؤكد مقتله لكن من المؤكد مقتل الحسناوي».

وعرض صورة «دنقو» خلال المؤتمر بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام صورًا خاطئة للإرهابي، موضحًا أنه من مواليد درنة 1984، وساهم في نقل الإرهابيين لمدينة سرت، وتنفيذ عمليات داعشية كثيرة.

ونجحت القوات المسلحة الليبية، الجمعة الماضية، في القضاء على الإرهابي عبد المنعم الحسناوي الشهير بأبو طلحة، أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا، إضافة إلى اثنين آخرين، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش جنوبي البلاد.