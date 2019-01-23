الأعلى للإعلام يحيل رئيس تحرير المشهد للتحقيق بنقابة الصحفيين

شوقي: تأجيل التحقيق في خرق حظر ظهور رئيس الزمالك السبت

أحالت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي، مجدي شندي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة المشهد، إلى نقابة الصحفيين، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة للمجلس ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت خلالها إليه عددًا من الاتهامات المشينة.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات صحفية، إن اللجنة اتخذت قرارها خلال اجتماعها مساء أمس الأول: "سنحقق معه في المجلس بعد تحقيق النقابة معه؛ لأنه رئيس مجلس الإدارة".

وأضاف شوقي، أن اللجنة ستستكمل السبت المقبل تحقيقاتها في 3 شكاوى ضد مجلة "الزمالك"، وشكوى ضد مجلة "الأهلي"، و3 شكاوى مقدمة من النادي الأهلي ضد قناة الحدث اليوم، وشكوى ضد جريدة الوفد، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات في تغطية برنامج 90 دقيقة للإعلامي محمد الباز لأحداث المنيا، وكذلك شكوى جامعة النهضة ضد جريدة الموجز.

وأشار شوقي، إلى أن اللجنة ستحقق في الشكاوى المقدمة ضد مجلة الزمالك وقناة الحدث وجريدة الوفد لمخالفتها لقرار المجلس بحظر ظهور رئيس نادي الزمالك، حيث من المنتظر أن تصدر اللجنة توصيات بعقوبات ضد هذه الوسائل خلال اجتماعها القادم، كما تحقق في الشكوى المقدمة ضد مجلة الأهلي تتهمها بالإساءة إلى نادي الزمالك.

واستطرد "أرسلنا خطابا إلى جريدة الموجز للرد على ما جاء في الشكوى التي قدمتها جامعة النهضة ضد الجريدة، وننتظر ردها لمتابعة التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار بشأنها".