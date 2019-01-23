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استئناف بعض الرحلات بمطار نيوارك الأمريكي بعد تعليقها بسبب طائرات مسيرة

نيوجيرسي (أمريكا) - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 2:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 2:54 ص

استأنفت السلطات في مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ليل اليوم الأربعاء، بعض الرحلات الجوية بعد تعليقها بسبب رصد طائرتين مسيرتين تحلقان على ارتفاع3500 قدم، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الطيران الاتحادية أنه تم رصد طائرة أو أكثر شمالي نيو جيرسي حوالي الساعة 05:00 مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران جريج مارتن إنه تم رصد الطائرتين فوق مطار تيتربورو الواقع بالقرب من مطار نيوارك ليبرتي.

يذكر أن مطار جاتويك في بريطانيا أغلق الشهر الماضي لأكثر من 24 ساعة بعد رصد طائرات مسيرة أيضا.


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