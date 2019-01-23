تأجيل تظلم سعاد الخولي على منعها من التصرف في أموالها لـ19 مارس

قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، الأربعاء، تأجيل نظر تظلم سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة 10 ملايين جنيه لجلسة 19 مارس للإعلان.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

ومن المقرر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 30 يناير الجاري، الحكم في محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وكشفت التحقيقات أن سعاد الخولي، طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته «السرايا رويال بلازا» بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وأسندت النيابة لـ«الخولي»، أيضًا طلب وأخذ قلادة ذهبية من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية "دوان تاون"، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.