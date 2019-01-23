«بازفيد» ينشر وثائق خطط بناء برج ترامب فى موسكو

نشر موقع «بازفيد نيوز» الأمريكى، أمس الثلاثاء، وثائق تناقض تصريحات سابقة لرودى جوليانى، محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى نفى فيها وجود أى «خطط أو رسومات» لبناء برج ترامب فى موسكو.

وتظهر الوثائق أن المهندسين المعماريين والمطورين وضعوا خططا تفصيلية لبرج ترامب فى موسكو، فى حين أكد جوليانى أن الخطط حول انشاء برج ترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، لم تتجاوز «خطاب النية»، وأنه لم يتم دفع أى أموال أو وضع أى خطط ولا توجد أى «مسودات».

وقال الموقع الأمريكى إن مهندسا معماريا مقيم فى نيويورك أكمل فى عام 2015 خططا حول الشكل النهائى لبرج ترامب، والذى كان سيتضمن 100 طابق، كما أنه كان على اتصال بمحامى ترامب السابق مايكل كوهين، وفقا للوثائق.

ووفقا لخطاب النوايا الذى وقعه ترامب فى سبتمبر 2015، كان برج ترامب يحتوى على ما يقرب من 250 وحدة سكنية سكنية فاخرة من الدرجة الأولى، ومنتجع صحى وصالة ألعاب رياضية.

وكان موقع «بازفيد» نشر تقريرا الخميس الماضى أشعل أزمة فى الأوساط السياسية الأمريكية زعم فيه أن ترامب أمر محاميه كوهين بالكذب على الكونجرس بشأن توقيت المفاوضات لبناء برج لترامب «ترامب تاور» فى موسكو، الأمر الذى دفع ترامب إلى مهاجمة الموقع، كما اصدر المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق فى التدخل الروسى فى انتخابات 2016، بيانا يرفض فيه تقرير «بازفيد».