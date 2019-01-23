الجيش الليبي: نجحنا في القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري أن قوات الجيش نجحت في القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليا، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يواصل عملياته العسكرية في الجنوب لتطهيره من الإرهابيين والمجرمين.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "النيل" الإخبارية، أن هدف العمليات العسكرية في الجنوب هو بسط نفوذ الدولة على جميع أراضيها ، لافتا إلى أن العملية في مدينة سبها تسير بشكل سلس وبالتنسيق مع الأهالي، والقوات المسلحة الليبية تحارب من أجل الوطن والشعب الليبي.

وشدد المسماري على أن أهالي "سبها" يقفون إلى جانب الجيش الليبي في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب، موضحا أنه سيتم التصدي بقوة وحزم لكل من يحاول اختراق الحدود الجنوبية لليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن استقرار ليبيا أمنيا يعني استقرار دول المنطقة وأيضا أوروبا، مشيرا إلى أن شركات النفط الأجنبية بدأت في العودة للعمل بمواقع البترول الليبية المؤمنة.