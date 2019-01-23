مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مهمة الدعم الحاسم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن جنديا أمريكيا قُتل في أفغانستان.

وذكر البيان أن الحادث قيد التحقيقات، ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الجندي الثاني في صفوف القوات الأمريكية الذي يلقى حتفه في أفغانستان هذا العام.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تتواصل فيه لقاءات الوفد الأمريكي الذي يترأسه المبعوث الخاص لأفغانستان زالماي خليل زاد وحركة طالبان لليوم الثالث في الدوحة.

وكان ممثلو طالبان وأمريكا قد التقوا رسميا 4 مرات منذ يوليو الماضي في محاولة للتوصل لتسوية للصراع المستمر منذ 17 عاما في أفغانستان.