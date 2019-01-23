محمد صبحي: أطالب بفتح مسارح الدولة مجانا أمام الموطنين

طالب الفنان محمد صبحي، الدولة بأن تفتح مسارحها مجانًا أمام المواطنين، متابعًا: «أنا عايز مسارح الدولة يتكتب عليها عبارة واحدة بس هي مجانًا».

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، احتج الفنانون على فرض ضريبة الملاهي بقيمة 24.3% حتى وصلت إلى 10% بعد هذه الاحتجاجات.

وتابع أن الذي يتحمل تكلفة هذه الضرائب هو المواطن الذي يرتاد المسارح بقوله: «مين اللي بيدفعها؟ مش أنا ده الزبون، وبيوصلني منها الصافي، وبتاخده الدولة كل ليلة، ولو موصلتش تبقى مصيبة».

وذكر أنه بعد ذلك تم فرض 5% كضريبة قيمة مضافة على الملاهي، متابعًا: «لوقتي بيفكروا في زيادة ضريبة الملاهي، ارفع الضرايب على المنتج لكن مش على الزبون».