الأمم المتحدة: نرفض أي نوع من العنف السياسي في فنزويلا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة الدولية ترفض بشدة أي نوع من العنف السياسي في فنزويلا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله، اليوم الأربعاء، إن جوتيريش يتابع التطورات في فنزويلا.

وأوضح حق أن الأمين العام حث جميع الأطراف على تخفيف التوترات ومواصلة بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلي ورئيس البرلمان خوان جوايدو، قد أعلن أمام حشد من آلاف المؤيدين، مساء اليوم، تنصيب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترافه بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو.

جدير بالذكر أن فنزويلا شهدت مؤخرًا احتجاجات شعبية واسعة ضد مادورو دفعت قادة 13 دولة أمريكية على رأسها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، إعلان مادورو "رئيسًا غير شرعي" لفنزويلا.