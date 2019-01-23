كشف أحمد توفيق لاعب الاتحاد السكندري، عن أهدافه مع فريقه الجديد المعار إليه من صفوف نادي بيراميدز لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال توفيق، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء: "أرغب في اللعب لفريق الاتحاد، أحب النادي وجماهيره، نرغب في تقديم مباريات قوية بالبطولة العربية والوصول لأقصى مرحلة".

وأضاف "أتمنى تقديم موسم جيد من أجل العودة للمنتخب الوطني، هدفي العودة لصفوف الفراعنة قبل أمم إفريقيا 2019".

واستكمل أحمد توفيق تصريحاته "الإصابة أبعدتني عن الملعب لفترة مع بيراميدز ومع عودتي لم أشارك بانتظام لذلك قررت الرحيل من أجل الحصول على فرصة".

وأكد توفيق، أن انتقاله لبيراميدز من الزمالك تم في 6 ساعات فقط، قائلا "حسام البدري تحدث معي وأكد رغبته في انتقالي لبيراميدز ولم يستغرق الأمر 6 ساعات".

وأوضح "كان من صعب أستمراري في الزمالك وكان هدفي هو خوض تجربة جديدة، رحلت بشكل جيد عن الأبيض ورفضت الرحيل بعد نهاية عقدي الذي كان متبقي به 6 أشهر فقط".

وأختتم أحمد توفيق تصريحاته "اتعرض عليا اكتر من مرة الانضمام للأهلي وجلست مع مسئولي النادي ولكنني رفضت، أنا أحد أبناء النادي وقضيت سنوات طويلة في الزمالك".