هونج كونج تسعى إلى تجريم الإساءة لنشيدها الوطني

قدم المشرعون في هونج كونج، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يجعل عدم احترام النشيد الوطني جريمة عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دولار من عملة هونج كونج والمقدر بـ"6372 دولارا أمريكيا".

من الجدير بالذكر أن هونج كونج تعد منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، ونشيدها الوطني "مسيرة المتطوعين" هو نفس النشيد الوطني للبر الرئيسي، حيث تم سن قانون مماثل في عام 2017.

وسوف تطبق العقوبات على أي شخص يدان بـ"إهانة" النشيد الوطني "علنا وعمدا"، أو يستخدمه لأغراض تجارية، وفقا لمكتب الشؤون الدستورية وشؤون البر الرئيسي في هونج كونج.

وقال المكتب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني إن القانون يهدف إلى الحفاظ على "كرامة" النشيد.

وتوجد قوانين مماثلة في كل من سنغافورة وماليزيا وتايلاند، حيث يتم حماية النشيد الوطني للعائلة الملكية من خلال قوانين مفروضة منذ زمن طويل .

وعندما يتم تمرير القانون في وقت لاحق من هذا العام، يمكن أن يضع حدا لممارسة مشجعي كرة القدم المحليين الذين يطلقون صيحات استهجان ضد النشيد الوطني في المباريات الكبرى، وهو تقليد بدأ بعد فشل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج عام 2014.