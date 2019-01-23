الصحة تستعد لإطلاق حملة قومية ضد شلل الأطفال 24 فبراير المقبل

الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل.. وتستمر 4 أيام

تستعد وزارة الصحة والسكان، حاليا لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

ويستهدف التطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، وذلك لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، ويشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم، وتدريبهم على العمل، ويبلغ عدد المشرفين على الحملة هو 15 ألف مشرف.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لافتا إلى أن أخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عاماً مضت.

وأشار عيد، إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، مشددا على أن التطعيم ضروري لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة، وأن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأضاف عيد، أن التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الخامسة مساءً.

ولفت عيد إلى أن الوزارة ستعمل على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان، مضيفا أن التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال.