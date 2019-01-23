رسميًا - مارسيليا يضم بالوتيلي مجانًا

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن ضمه للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيرتدي بالوتيلي القميص رقم 9 في الفريق الجنوبي الذي لا يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم حيث خرج من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، فيما يحتل المركز السابع في بطولة الدوري.

وكان بالوتيلي قد ابتعد عن المشاركة مع فريقه السابق نيس، والذي يدربه زميله السابق في انتر ونجم منتخب فرنسا باتريك فييرا.

وأعلن نيس من جهته عن فسخ التعاقد مع بالوتيلي، حيث توجه بالشكر للاعب الإيطالي على الموسمين ونصف اللذين قضاهما مع الفريق.