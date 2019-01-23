السودان والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بمجال العمل الرقابي

وقع السودان والمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، على مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي والمحاسبي.



وأوضح المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، في تصريح اليوم، أن مذكرة التفاهم تأتي اتساقا مع قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة، والتي تشجع الدول الأعضاء على إنشاء أجهزة رقابية مستقلة تضطلع بمراقبة المال العام وتحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة المالية العامة.



ونوه بأن هناك تفاهما مشتركا مع ديوان المراقبة السعودي لترقية وتطوير التعاون في مجال العمل الرقابي، والاستفادة من تجارب الجهازين في العمل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف.



من جانبه، قال رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي حسام بن عبد المحسن، إن المذكرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الرياض والخرطوم، حيث تتعلق بتقديم الاستشارات بين الجانبين وتبادل الخبرات وعقد الدورات التدريبية التي تمكن العاملين في الجهازين من تنمية قدراتهم في المجالين الرقابي والمحاسبي.