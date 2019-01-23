محمد صبحي: الثقافة بمعناها الشامل تغير سلوكيات الشعوب

قال الفنان محمد صبحي، إنه ينبغي استعادة دور مصر الريادي مرة أخرى، موضحًا أنه يجب على المسؤولين تشجيع الأعمال الفنية التي تنتج القيمة المضافة للمواطنين.

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أن الثقافة بمعناها الشامل، كمفهوم سلوكي، تستطيع تغيير سلوكيات الشعوب، مستطردًا أن عناصر مثل التعليم وعلماء الدين والإعلام، والأسرة، إلى جانب الثقافة، من شأنها أن تساهم مجتمعة في عملية التربية.

وأوضح أن هذا الترابط بين هذه العناصر، لن يحدث في ظل الظروف الانتقالية التي تعيشها البلاد، معقبًا: «دي حاجات ممكن مشوفهاش، لكن الجيل اللي بعد مني هيعاني من أخطاء بترتكب في الحقل الفني ووسائل التعبير، وهيبان أخطارها الفترة المقبلة».