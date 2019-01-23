افتتاح المؤتمر العلمي الثالث للجراحات الميكروسكوبية في المنيا

افتتح الدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي الثالث لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والذي تنظمه وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة المنيا، خلال الفترة من 23 إلى 24 يناير الجاري بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام.

حضر المؤتمر الدكتور محمد الشافعي وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علي زين العابدين رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عمر يوسف رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة المنيا، والدكتور أحمد فتحي صادق منسق المؤتمر واللجنة العلمية، والدكتور عادل أنور، والدكتور عمرو السيد، ونخبة من جراحي اليد والعظام من الجامعات المصرية وجامعات ماليزيا ولبنان.

وأشار الدكتور عبد النبي إلى أن مؤتمر جراحة اليد يهدف إلى استمرارية التطوير المستمر للأطباء والمستشفيات الجامعية، ورفع مستوى الجامعة علي المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعميق مبدأ الجراحات التكميلية وإبراز التعاون المنشود بين أقسام جراحة العظام وجراحات التجميل، وكذلك الإطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الجراحات التكميلية.

وأكد الدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه سيُقام خلال اليوم الأول من فعاليات المؤتمر عقد 25 محاضرة عن الجراحات التكميلية بعد استئصال الأورام من اليد والطرف العلوي، وفي يومه الثاني، سيُعقد 35 محاضرة عن الجراحات التكميلية بعد الإصابات المعقدة باليد والطرف العلوي.

وأضاف الدكتور محمد الشافعي بأن المؤتمر يعتبر من المؤتمرات المتخصصة في جراحات اليد وتوصيل الشرايين والشعيرات الدقيقة وإعادة تركيب الأطراف والجراحات الميكروسكوبية التي تستمر لأكثر من 12 ساعة متواصلة، كما سيناقش المؤتمر كل ما هو جديد في التخصصات الدقيقة والنادرة لأمراض التشوهات والأورام وجراحات اليد.