ماتيو يسير على نهج شفارتزر بأداء بطولي مع أستراليا بكأس آسيا

في ظل الصعوبة البالغة التي يواجهها المنتخب الأسترالي لكرة القدم في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات ، يدين الفريق بفضل كبير إلى حارس مرماه ماتيو رايان في تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.



وعندما تصدى حارس المرمى الشهير مارك شفارتزر لأكثر من ركلة ترجيح ليبلغ المنتخب الأسترالي بطولة كأس العالم 2006 بعد غياب عن البطولة دام 32 عاما ، كان رايان لا يزال ناشئا.



والآن ، وبعد مرور أكثر من عقد كامل ، حان دور رايان ليقود الفريق إلى فوز ثمين على منتخب أوزبكستان في الدور الثاني للبطولة الآسيوية الحالية بعدما تصدى لركلتي ترجيح ليقود الكانجارو الأسترالي إلى دور الثمانية في البطولة.



وقال رايان ، في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي 4 / 2 بركلات الترجيح ، : "كنت صبيا صغيرا بين الجماهير في ذلك الوقت عندما قدم شفارتزر هذا الأداء البطولي... لم أكن أعتقد حتى في أحلامي أنني سأكون مع المنتخب الأسترالي في البطولة الحالية. كنت مجرد مشجع صغير في ذلك الوقت".



وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل مع المنتخب الأوزبكي ، احتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها رايان لصالح المنتخب الأسترالي ليحجز الأخير مقعده في دور الثمانية الذي يلتقي فيه المنتخب الإماراتي بعد غد الجمعة.



وفي عام 2005 ، تصدى شفارتزر لأكثر من ركلة ترجيح خلال مباراة مع منتخب أوروجواي في الملحق العالمي الفاصل ، وذلك في مباراة الإياب التي أقيمت في سيدني ، ليقود المنتخب الأسترالي إلى العودة لبطولات كأس العالم من خلال نسخة 2006 بألمانيا.



وفاز رايان /26 عاما/ حارس مرمى برايتون الإنجليزي ، مع المنتخب الأسترالي بلقب كأس آسيا 2015 بأستراليا كما تأهل مع الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



وأشار رايان إلى أنه لم يسبق له أن تصدى لركلة جزاء مع منتخب بلاده رغم خوض نحو 50 مباراة دولية مع الفريق. وقال : "التصدي لركلتي ترجيح في هذه المباراة أسعدني بالفعل. وهذه هي الذروة بالنسبة لحارس مرمى".



وأشاد جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي بحارس مرماه ، وقال : "تصديه لركلتي ترجيح أظهر أنه حارس مرمى من الطراز العالي".



ولم يظهر المنتخب الأسترالي بالمستوى المطلوب في رحلة الدفاع عن لقبه القاري حيث استهل مسيرته في البطولة الحالية بالهزيمة صفر / 1 أمام المنتخب الأردني كما احتاج إلى هدف بتوقيع اللاعب توم روجيتش في اللحظات الأخيرة من مباراته الثالثة بالدور الأول ليفوز على المنتخب السوري 3 / 2 ويتأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) .



ويفتقد المنتخب الأسترالي جهود روجيتش في مباراته أمام لإمارات بسبب الإيقاف لنيله إنذارين في البطولة ما يعني أن أرنولد سيضطر إلى تغيير تشكيلته الأساسية مجددا.



وقال أرنولد : "انبهرت بفريقنا الجديد بعدما أظهر الفريق هذا الهدوء الرائع تحت هذا النوع من الضغط. ونتطلع للأمام... لدينا البدائل ويمكننا تغيير النظام إذا رغبنا في هذا".



وأضاف : "سندرس طريقة لعب المنتخب الإماراتي ونحللها... لدينا العديد من البدائل بأنظمة مختلفة مع هؤلاء اللاعبين الذين يمكننا استخدامهم".



وأوضح : "يمكنني تغيير طريقة اللعب بمهاجمين صريحين. قد نلعب بطريقة خط الوسط الماسي".