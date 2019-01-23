نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا تعلن فسخ عقود العمالة لدى «لوفتهانزا»

أعلنت نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا (أوفو)، اليوم الأربعاء، فسخ عقود العمالة لأطقم الضيافة الجوية لدى شركة لوفتهانزا والبالغ عددهم نحو 19ألف شخص، بحلول الصيف المقبل.

ونشرت النقابة على موقعها الإلكتروني أن عقود أطقم الضيافة العاملين لدى الشركة المركزية في مجموعة لوفتهانزا سيتم فسخها بحلول 30 يونيو المقبل.

بهذا يمكن من الناحية النظرية، أن تنظم النقابة اعتبارا من هذا التاريخ إضرابات تحذيرية، دون إعلان خطط محددة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم أكبر شركة طيران في ألمانيا، إن لوفتهانزا تعتزم انتظار حزمة المطالب من النقابة.

كانت آخر مرة أضرب فيها مضيفو النقابة في لوفتهانزا في عام 2015، ولم يتمكن الجانبان من تسوية الصراع القوي إلا بعد تدخل مُحَكِّم.

وبحسب الشركة، كان من المتفق عليه إجراء محادثات خلال الشهر الجاري للحديث عن القضايا المتعلقة بالأجور.

وأشارت الشركة إلى أنه كان جرى الاتفاق على موعد المحادثات قبل وقت قصير من إعلان النقابة فسخ العقود.

ولا يزال هناك خلافات بين الجانبين حول المدفوعات المحتمل أن تكون غير قانونية للنقابة، حيث تطلب الشركة استرداد مدفوعات بقيمة نحو مليون يورو.