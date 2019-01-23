البرلمان العراقي يعقد جلسة للمصادقة على الموازنة الاتحادية والحقائب الشاغرة

يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية، والتي من المقرر لها أن تشهد التصويت على الموازنة الاتحادية والحقائب الشاغرة.

وذكرت الدائرة الإعلامية، في البرلمان، في بيان صحفي، أن جلسة اعتيادية ستعقد ظهر اليوم، وستتضمن طرح الحقائب الوزارية الشاغرة للتصويت عليها من قبل نواب البرلمان، كما ستتضمن طرح مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي للتصويت، بعد استكمال مناقشة جميع بنودها.

ورجحت مصادر برلمانية أن يتم رفض مرشحي الحقائب الوزارية الأربعة الشاغرة، "الدفاع والداخلية والعدل والتربية"، الذين اختارهم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وأرسل أسماءهم وسير حياتهم للبرلمان، وذلك بسبب تباين وجهات النظر بشأنهم بين الكتل البرلمانية.