أردوغان: العلاقات مع روسيا لها تأثير إيجابي على الأمن في الشرق الأوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العلاقات مع روسيا لها تأثيرايجابي على الأمن في الشرق الأوسط .

جاء ذلك في مستهل محادثات بين الرئيس اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "تاس" للأنباء الروسية.

وأفاد أردوغان: " العلاقات بين بلدينا تتطور في المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية".

من جانبه، قال بوتين إن التحسن في العلاقات التركية-الروسية، جاء بفضل جهود شخصية من جانب الرئيس اردوغان.

وأضاف أن اللقاءات المنتظمة مع اردوغان اثمرت نتائج ايجابية، حيث زادت التجارة الثنائية خلال أكثر من عشرة أشهر من عام 2018 مقارنة بعام 2017 بأكمله.

وأشار بوتين إلى زيادة عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا العام الماضي، بنسبة 30 في المئة، ليصل إلى رقم قياسي بلغ ستة ملايين شخص.

وذكر الرئيس الروسي أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع ثنائية رئيسية، متابعا: "كل شيء يسير على ما يرام".

واستطرد أن موسكو وانقرة تبحثان عن حلول لقضايا الأمن الاقليمى وتتعاونان بشكل وثيق فى حل الازمة السورية.

كانت روسيا وتركيا ، اللتان تدعمان أطرافا متصارعة في سورية ، توصلتا إلى اتفاق العام الماضي لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في شمال سورية، حيث يوجد معقل رئيسي للمعارضة السورية المسلحة، بمحافظة إدلب.