بيكهام ينضم لزملائه السابقين ويشتري أسهما في نادي سالفورد سيتي

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انضم النجم المعتزل ديفيد بيكهام إلى خمسة من زملائه السابقين في فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، من خلال الاستثمار في نادي سالفورد سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة بإنجلترا.

ولحق بيكهام بزملائه بول سكولز ورايان جيجز ونيكي بات، بالإضافة إلى الشقيقين جاري وفيل نيفيل، الذين اشتروا جميعا حصصا في الفريق، الذي ينتمي لمدينة مانشستر، منذ خمسة أعوام.

جميع اللاعبين كانوا أعضاء فيما يسمى "جيل 92"، الذين تم تصعيدهم من أكاديمية النادي للانضمام إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري سير أليكس فيرجسون.

وامتلك بيكهام نسبة 10% من أسهم النادي الانجليزي مثل بقية زملائه، ليستحوذوا جميعا على 60% من الأسهم، في حين يمتلك رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم الـ40% المتبقية

وصرح بيكهام للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي "إنه ناد خاص حقا ومجموعة خاصة من الأشخاص ".

أضاف اللاعب الانجليزي السابق "قضيت سنواتي الأولى بمانشستر يونايتد في سالفورد. لقد نشأت هناك وتمكنت من الانضمام للنادي. إنه شعور رائع".

ويتعين على بيكهام نيل موافقة اتحاد الكرة الانجليزي على استثماراته في النادي.

يذكر أن بيكهام يمتلك نادي إنتر ميامي،وهو ناد جديد سوف ينضم للدوري الأمريكي في عام 2020.