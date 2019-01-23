الطيران المدني المصري يحتفل بعيده الـ89 السبت المقبل

تحتفل جميع المطارات المصرية وشركة "مصر للطيران" بعيد الطيران المدني المصري الـ 89 الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع تشغيل رحلات "مصر للطيران" من مطار "سفنكس" الدولي.

ويأتي هذا التاريخ تخليدًا لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصري محمد صدقي، من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته الخاصة - التي أطلق عليها اسم "فايزة" تيمنًا باسم الأميرة فايزة بنت الملك فؤاد الأول - وطار بها منفردًا من برلين حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930.

ولاقى صدقي - عندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة - استقبالًا جماهيريًا حاشدًا بالمطار، كما كان في استقباله محمود فهمي النقراشي وزير المواصلات، ونجيب الغرابلي وزير الحقانية، وعدد من كبراء الأمة في مقدمتهم الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب.

وأصدر محمود فهمى النقراشي وزير المواصلات، في فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل في مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدني في فبراير 1931، وأفتتح رسمياً في 2 يونيه 1932.