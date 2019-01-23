قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، إن أوكازيون الشتاء بدأ مبكرًا بسبب حالة الكساد الشديد التي يعاني منها السوق الفترة الحالية في مصر، مؤكدًا: «الأوكازيون حقيقي، وليس من مصلحتنا غش الأسعار».

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أنه كان يجب أن يبدأ الأوكازيون في أوائل فبراير لكن تم الاقتراح على اتحاد الغرف التجارية بدئه مبكرًا 15 يومًا، معقبًا: «لم نبع 10% من إنتاجنا قبل الأوكازيون بسبب تصاعد حالة الركود، وهذا الموسم يعد الأسوأ».

وتابع أن الأوكازيون سيحدث نوعًا من الرواج لكن ليس بالشكل المأمول، مشيرًا إلى خضوعه للمراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وإقرارها غرامات على المخالفين، وكذلك من قبل المنتجين للاطمئنان على حركة البيع وتطبيق الخصم الذي يتحمل تكلفته المنتج وليس أصحاب المحال.