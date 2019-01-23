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سفيران جديدان لأستراليا والصين بالخرطوم يقدمان أوراق اعتمادهما

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:26 ص

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، بسفيري أستراليا والصين الجديدين لدى الخرطوم، جلين مايلز وما شينج مينج، كل على حده، حيث قدم كل منهما نسخة من أوراق اعتماده.

ورحب فيصل بالسفيرين، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الصين كشريك سياسي واقتصادي للسودان، معربا عن أمله في زيادة فرص التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

ونوه فيصل إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات السودانية الاسترالية والوصول بها لآفاق أرحب.

من جانبهما، وجه السفيران شكرهما للوزير السوداني، مؤكدين رغبة بلديهما في تعزيز وتعميق العلاقات مع السودان، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.


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