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إحالة 74 عاملا بمستشفى شبراخيت المركزي للشئون القانونية لمخالفتهم قواعد العمل

خميس البرعي:
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:38 ص

قرر اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، إحالة 74 من العاملين بمستشفى شبراخيت المركزي للشئون القانونية؛ لمخالفتهم قواعد العمل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة العمل الإداري بالوحدات الخدمية في نطاق المحافظة، وضرورة التزام الموظف وتواجده في عمله بما يسهل خدمة المواطن وسرعة الأداء.

وقام أعضاء قسم الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية في المركز بالمرور على المستشفى المركزي بشبراخيت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 74 من العاملين بها لمخالفتهم قواعد العمل.


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