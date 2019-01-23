«أونروا» تؤكد انتظام الدراسة بمدارسها في القدس

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع ، انتظام الدراسة في مدارس الوكالة بالقدس المحتلة ، واستمرار الوكالة في تقديم خدماتها بالمدينة رغم المحاولات الإسرائيلية لإغلاق المدارس.

وقال مشعشع - في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأربعاء، إن المفوض العام للأونروا سيعلن في التاسع والعشرين من هذا الشهر في مؤتمر دولي هام بجنيف، عن الميزانية الإجمالية للوكالة والمبلغ الذي تحتاجه لهذا العام، وهو نفس المبلغ في عام 2018 ويقدر بمليار ومائتي مليون دولار كحد أدنى حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين.

يشار إلى أن مصادر إعلامية إسرائيلية كانت قد ذكرت قبل يومين بأن سلطات الاحتلال قررت إغلاق مدارس (أونروا) في القدس المحتلة، بدءا من العام الدراسي المقبل.. وأن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سري لمجلس "الأمن القومي الإسرائيلي" في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإقرار خطة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها "الأونروا" من القدس المحتلة.

ورد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، وقتها قائلا :" إن الوكالة لم تتلق أي بلاغ رسمي بخصوص النية الإسرائيلية بإغلاق مدارسها في مدينة القدس"، مؤكدا أن الوكالة تعمل بالقدس الشرقية حسب تفويض الجمعية العامة وستواصل عملها في المدينة حسب ذات التفويض.