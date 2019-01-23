تحديات وطموحات 2019 في مؤتمر المرأة وتكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء

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نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، المؤتمر الأول للمرأة السيناوية "تحديات - طموحات" 2019.

شاركت في المؤتمر المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم محمد أحمد وكيل المديرية،

وقيادات مديرية التربية والتعليم ومديرو عموم الإدارات التعليمية.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة مروة عبد العزيز مقرر الوحدة وعرض فيلم تسجيلي لخطوات الإعداد للمؤتمر، ثم كلمة للمهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة طالبت فيها بتعزيز دور المرأة ونبذ العنف، وطالبت أن تكون قضايا المرأة في صلب الخطط التنموية للدولة.

وعرضت سوسن حجاب ممثلة المجتمع المدني، ورقة بحثية عن مفهوم العنف وأشكاله كما تحدثت سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة عن الزواج المبكر، كما تم عرض فقرة فنية عن تضحيات الحاجة فرحانة شيخة مجاهدي سيناء.