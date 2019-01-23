وزير خارجية ليتوانيا في البرلمان: نقدر دور مصر في المنطقة

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لنكيفيشيوس، في اجتماع بمقر البرلمان لمناقشة العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال وزير خارجية ليتوانيا خلال اللقاء إن هذه الزيارة الأولى له في مصر، مضيفا "أعتبر نفسي سائح وموظف حكومى فى نفس الوقت"، موضحا أنه سيزور مصر الشهر المقبل ويتوجه لمدينة شرم الشيخ، للمشاركة فى اجتماع للجامعة العربية.

وأضاف "نحن نقدر دور مصر في المنطقة، وأنا مهتم بالنقاش حول قضايا الشرق الأوسط".

ولفت خلال حديثه مع النواب إلى وجود مشروعات تدريب من الممكن تنفيذها لكنها تواجه صعوبات تشريعية، وقال "لدينا مشروعات توأمة مع ألمانيا، مثل الضرائب وحماية المنافسة، ولدينا خبرة هائلة فى تكنولوجيا المعلومات ولدينا أسرع شبكة إنترنت في أوروبا، ونقدّم للعالم حلول لمشكلات الأمن المعلوماتي".

وأوضح اهتمام دولته بمجال العلوم، وتعقد قمة للعلوم كل عامين، وأشار إلى أن القمة المقبلة فى أبريل ٢٠٢٠، وستوجه ليتوانيا دعوة رسمية لمشاركة مصر في القمة.