رئيس جنوب أفريقيا في دافوس: قطعنا شوطا في مكافحة الفساد

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم الأربعاء، إن بلاده قطعت شوطا واسعا في مكافحة الفساد، وطمأن المستثمرين أيضا من خلال خطط إطلاح نظام توزيع الأراضي.

وذكر رامافوسا ،خلال مؤتمر صحفي خلال المنتدى: "بعد نحو عقد من الركود الاقتصادي وحالة الشلل السياسي بدأنا في تغيير الوضع".

وتعهد الرئيس ،الذي تولى المنصب العام الماضي، خلفا للرئيس جاكوب زوما الذي تم إجباره على الاستقالة إثر العديد من فضائح الفساد، بأن تتحرك البلاد قدما للأمام تاركة وراءها " تلك السلسلة من الوقائع المشينة".

وأوضح رامافوسا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما يعرف في جنوب إفريقيا بـ "الأستيلاء على الدولة"، وهو استخدام النفوذ في التعيينات الحكومية وفي المناقصات ،والفساد والاحتيال.

وأقر رامافوسا بأن "الإستيلاء على الدولة دمر عدة مؤسسات حساسة وقضى على الثقة في اقتصادنا وأسفر عن سرقة مليارات الراندات من الدولة، ومن شعب جنوب إفريقيا".

إلا أنه قال إن الحكومة استحدثت مجموعة من الإجراءات في محاولة لاصلاح هذا الضرر، بما في ذلك استبدال مجالس الإدارات ، وموظفي الادارات في الشركات الحكومية.