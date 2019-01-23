المستشفيات التعليمية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى للدبلومة المهنية للموجات فوق الصوتية

احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأربعاء، بتخرج الدفعة اﻷولى للدبلومة المهنية للموجات فوق الصوتية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة، والدكتور هاني نصر رئيس الهيئة السابق، والدكتور محمد فوزي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور مكرم السيد نائب رئيس الهيئة للبحوث والدراسات، واللواء طبيب هاني حافظ وكيل كلية الطب العسكري للأبحاث، والعميد طبيب محمد شريف الروبي مساعد مدير الخدمات الطبية للتدريب واﻷبحاث.

ومن جانبه، قال صلاح إن تخرج الدفعة اﻷولى للدبلومة المهنية، تأتي في إطار سعي الهيئة نحو اﻻرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخل وحدات الهيئة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر، لضمان حصول الأطباء على أعلى مستويات التدريب.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، أن الدبلومة تشتمل على دبلومات مهنية متخصصة في الأشعة، والقلب والعظام، مؤكدًا أنها تعتبر من أكبر الدبلومات المهنية المتخصصة داخل مصر.

شارك فى الدبلومة أطباء من مختلف محافظات الجمهورية، ومن الدول العربية ومنها السعودية، واليمن والسودان وليبيا والصومال.

وبدورها، قالت الدكتورة جيهان التهامي مقرر الدبلومة، إنها معتمدة من نقابة اﻷطباء، وتؤهل الحاصل عليها، على درجة أخصائي ثان أشعة.

ولفتت التهامي أنه تم تكريم مديري الوحدات المشاركة في الدبلومة وأوائل الدفعة، فضلاً عن أنه تم الإعلان عن بدء فعاليات الدفعة الثانية للدبلومة.