مظاهرات في فنزويلا تطالب باستقالة رئيس البلاد

خرج مواطنو فنزويلا إلى الشوارع، اليوم الأربعاء، في مظاهرات تطالب باستقالة رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وتولي الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة، مقاليد السلطة في البلاد.

ورددت مجموعة من المتظاهرين الذين احتشدوا في العاصمة كاراكاس "وستسقط.. ستسقط.. هذه الحكومة ستسقط".

وخرجت المظاهرات بدعوة من خوان جويدو، رئيس البرلمان، الذي أعرب عن رغبته في أن يصبح رئيسا مؤقتا لفنزويلا إلى أن يتم إجراء انتخابات.

ودعا الحزب الاشتراكي بقيادة مادور إلى تنظيم مظاهرات موالية للحكومة في نفس الوقت.

وتأتي المظاهرات في الذكرى السنوية للإطاحة بالديكتاتور ماركوس بيريز خيمينيز في عام 1958 .

وغرد جويدو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الإخوة والأخوات، اعلموا أن العنف هو سلاح المغتصب، وسلاحنا هو أصوات الملايين الذين تجمعوا اليوم في الشوارع".

وقال رئيس الجمعية الوطنية "اليوم.. لدينا اجتماع تاريخي مع وطننا... ومع المدنيين والساسة والجنود".