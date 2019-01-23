بنما تستقبل البابا فرنسيس لحضور اليوم العالمي للشباب

تستقبل بنما، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي من المتوقع أن يجذب وجوده حوالي 150 ألف شاب كاثوليكي إلى الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى لحضور احتفال الكنيسة باليوم العالمي للشباب.

وبدأ الحدث الذي سيستمر 6 أيام بقداس أمس الثلاثاء، قبل وصول البابا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

ويقام الاحتفال الذي يتم كل عامين أو ثلاثة أعوام، في أمريكا اللاتينية للمرة الثالثة، حيث استضافته العاصمة الارجنتينية بوينس ايريس عام 1987، ومدينة وريو دي جانيرو البرازيلية عام 2013 .

يذكر أن فرنسيس لم يقم بزيارة بنما من قبل، إلا أنه ثاني بابا يزورها بعد البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني.

وسيمكث البابا الأرجنتيني في بنما حتى يوم الأحد المقبل.

ويشمل برنامج زيارته اجتماعا مع أساقفة أمريكا الوسطى وزيارة إلى سجن للأحداث، ولقاء مع الشباب المصابين بمرض الايدز.