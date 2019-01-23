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البحرين والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بالمجالات الاقتصادية

المنامة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:29 م

بحث وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى البحرين سايمون مارتن، التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتطورات سوق المال والأعمال وغيرها.

وأكد وزير المالية والاقتصاد البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تميز العلاقات بين البحرين والمملكة المتحدة على مختلف المستويات، منوهاً بالاهتمام الذي توليه بلاده في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية بما يفتح آفاقاً جديدة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنماء والازدهار.

وأشاد الوزير البحريني بتنامي علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في ظل ما تحظى به من اهتمام بتطويرها على الدوام من كلا البلدين، مشيراً إلى التعاون المثمر في القطاع المالي والاقتصادي والمصرفي الذي يأتي انعكاسا للتعاون الوثيق القائم بين البلدين.

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