تعليق الرحلات بمطار نيوارك الأمريكي بعد رصد طائرة مسيرة

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علقت السلطات في مطار "نيوارك" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية بعد رصد طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع3500 قدم، بحسب وسائل إعلام أمريكية.