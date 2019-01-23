تعليق الرحلات بمطار نيوارك الأمريكي بعد رصد طائرة مسيرة

علقت السلطات في مطار "نيوارك" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية بعد رصد طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع3500 قدم، بحسب وسائل إعلام أمريكية.