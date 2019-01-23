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تعليق الرحلات بمطار نيوارك الأمريكي بعد رصد طائرة مسيرة

نيوجيرسي (أمريكا) - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 1:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 1:36 ص

علقت السلطات في مطار "نيوارك" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية بعد رصد طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع3500 قدم، بحسب وسائل إعلام أمريكية.


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