طائرة بدون طيار تعرقل الملاحة الجوية في مطار بنيويورك

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تسبب تحليق طائرة بدون طيار، أمس الثلاثاء، بتوقف وجيز للملاحة الجوية في مطار نيوآرك، أحد أكبر ثلاثة مطارات في نيويورك، وفق مسؤولين.

وأكد مسؤول في الإدارة الفدرالية للطيران لوكالة الصحافة الفرنسية عدم رصد أي طائرات بدون طيارأخرى والسماح للطائرات القادمة باستئناف الهبوط بعد توقف وجيز.

وأمرت إدارة الطيران بتوقف رحلات أخرى قادمة إلى نيوآرك، لحين اكتمال وصول الرحلات التي تمت إعادة جدولة مواعيدها إلى المطار.

وقال المتحدث: "حوالى الساعة الخامسة بعد الظهر وردنا تقريرين من رحلتين قادمتين إلى نيوآرك يفيدان برصد طائرة بدون طيار على ارتفاع حوالى 1,070 مترا فوق تيتربورو" وهو مطار آخر مجاور في نيوجيرزي.

وتسببت طائرات بدون طيار بتعطيل عدد متزايد من الرحلات في الأسابيع الماضية. وفي ديسمبر 2018 تعطلت حركة الملاحة في مطار جاتويك في لندن 36 ساعة بعد رصد واحدة من تلك الطائرات.

وتم إغلاق مطار هيثرو اللندني، أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما، لساعة في 8 يناير بسبب طائرة بدون طيار.

وتحظر قوانين الولايات المتحدة تسيير الطائرات بدون طيار، بدون إذن خاص، على علو يتجاوز 122 مترا وضمن نطاق 9 كلم من المطارات.

وطالبت السلطات التي تشرف على المطارات في نيويورك بإجراء تحقيق في الحادثة في نيوآرك.