عمدة العاصمة الصومالية يعرب عن امتنان بلاده لدعم مصر ومساندتها

أعرب محافظ إقليم بنادر وعمدة بلدية مقديشو عبدالرحمن عمر عثمان، اليوم الأربعاء، عن امتنان بلاده للدعم والمساندة اللتان تقدمهما مصر لبلاده، وذلك خلال استقباله للسفير المصري الجديد لدى الصومال، السفير محمد إبراهيم نصر سالم.

وقال عثمان، في خطاب مقتضب وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا": إن الصومال ممتنة لدعم ومساندة مصر الشقيقة لها، مشيرا إلى أنهما بحثا خلال اللقاء سبل العمل على توأمة بلديتي العاصمة مقديشو والقاهرة، بالإضافة إلى تنميتهما.

بدوره أعرب السفير المصري عن سعادته الشديدة بالزيارة التي قام بها إلى مقر بلدية مقديشو، مضيفاً أنه سيواصل العمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والصومالي.

ورافق السفيرالمصري في زيارته إلى مقر بلدية مقديشو القنصل العام المصري في الصومال تامر صفوت المهدى.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قد تسلم أمس أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى الصومال، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الصومالي، معرباً عن شكره وتقديره للصومال حكومةً وشعباً على كرم وحفاوة الاستقبال الذي حظى به، مؤكدا أنه سيعمل على تقوية الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

بدوره نوه الرئيس فرماجو إلى التزام الحكومة الصومالية بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع دول العالم، متمنياً للسفير المصري مزيداً من التقدم والنجاح في تنفيذ التفويض بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكان السفير المصري قد التقى أمس رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، حيث بحثا سبل تقوية أواصر العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مصر والصومال.