أوساكا تزيح سفيتولينا وتتأهل لقبل نهائي استراليا المفتوحة

أثبتت نعومي أوساكا أنها أقوى بكثير من الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة السادسة بعد أن تفوقت بطلة أمريكا المفتوحة 6-4 و6-1 لتعبر إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.

وأصبحت أوساكا أول يابانية تبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ كيميكو داتي في 1994.

وتواجه اللاعبة اليابانية (21 عاما)، التي ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة، إمكانية تكرار المواجهة المثيرة للجدل في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة ضد سيرينا وليامز التي ستلتقي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السابعة في دور الثمانية.

وقالت أوساكا ”لعبت ضدهما من قبل والاثنتان رائعتان“.

وأضافت ”أعرف أن المهمة ستكون صعبة ضد أي منهما“ ثم قالت مازحة ”أفكر فقط في الذهاب إلى الداخل الآن لأن الطقس شديد الحرارة“ وسط ضحكات المتفرجين.

ولعبت أوساكا بكل قوتها أمام الفائزة بالبطولة الختامية حيث سددت اللاعبة اليابانية 31 ضربة ناجحة مقابل 11 لسفيتولينا.

لكنها ارتكبت 25 خطأ سهلا بفارق تسعة أخطاء أكثر من سفيتولينا.

وبعد أن كسرت كل لاعبة الإرسال مرتين متتاليتين في المجموعة الأولى نالت أوساكا رابع فرصة لحسم المجموعة بضربة خلفية ناجحة وفازت بالمجموعة بعد أن سددت سفيتولينا في الشبكة.

وخضعت اللاعبة الأوكرانية للعلاج بسبب آلام في العنق والكتف في المجموعة الثانية وقت تقدم أوساكا 3-صفر لكن لم يختلف الوضع بعد أن سددت المصنفة الرابعة إرسالا ساحقا ثم انتهزت أول فرصة لحسم المباراة بضربة قوية لتنهي المباراة بعد ساعة و12 دقيقة.

وقالت سفيتولينا ”شعرت بالألم منذ بداية البطولة وكانت الآلام تأتي وتختفي ولسوء الحظ كانت الأمور اليوم أسوأ مما توقعت“.

وأضافت ”من الطبيعي الشعور ببعض التوتر في بطولة كبرى وهذا ما حدث لكن للأسف لم أتمكن من التعامل مع الموقف اليوم“.