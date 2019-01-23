أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتة إنسانسة تجاه والدة الشهيد رمضان محمد يوسف، الذي كرم اسمه في احتفالية عيد الشرطة الـ67، اليوم الأربعاء.

ونزل الرئيس «السيسي»، بصحبة نجل الشهيد من مسرح القاعة بعد تسليمه الوسام، وصعد بصحبته إلى المدرج لتحية والدة الشهيد، وتقبيل رأسها.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من شهداء ورجال الشرطة، خلال حضوره الاحتفال بعيد الشرطة الـ67، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، وعدد من المسؤولين بالدولة والشخصيات العامة.