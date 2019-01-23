الرياض تستضيف أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني 31 يناير الجاري

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 31 يناير الجاري، أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني.

وينظم الملتقى مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال في البلدين.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي، في بيان صحفي، إن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من قبل قيادتي البلدين ومساعيها الحثيثة لتوطيد علاقاتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز تعاونهما الاقتصادي مما يلقى بمزيد من المسؤوليات على القطاعين العام والخاص في البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية القوية والعمل على تطوير شراكات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على شعبي البلدين.