بنك باركليز يعتزم شطب 280 وظيفة في المملكة المتحدة



أعلن بنك باركليز البريطاني، اليوم الأربعاء، عن اعتزامه شطب 280 وظيفة في مدينة ليدز بإنجلترا، مضيفا أنه سيتم نقل حوالي 115 وظيفة إلى مكاتبه في مدن مانشستر وليفربول وساندرلاند في بريطانيا. ومن المتوقع اتمام عملية شطب الوظائف في فرع ليدز بنهاية مايو المقبل.



في الوقت نفسه سيحتفظ البنك البريطاني بحوالي 800 موظف في مقره بمدينة ليدز والذي مدد عقد إيجاره حتى 2021. وأشار البنك إلى أن مالك مبنى مقر فرع ليدز عرض المبنى للبيع مع رخصة لتحويله إلى مبنى سكني وأن البنك بدأ يبحث عن خيارات بديلة للمقر.



من ناحيتها دعت نقابة "يونايت" العمالية البنك إلى إعادة النظر في هذا القرار "غير المسؤول"، والذي سيضر بنشاط الأعمال والعملاء في مدينة ليدز.