جامعة مطروح تعلن الانتهاء من توقيع بروتوكول التأمين الصحي للطلاب

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من توقيع بروتوكول التأمين الصحي للطلاب، والإعداد لمشاركة عدد 73 طالباً، في الأنشطة الثقافية والترفيهية والعلمية، والرياضية، التي تشترك فيها أو تنظمها الجامعة، خلال أجازة نصف العام الدراسي.

وأكد أنه تقرر تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسي الثاني وأجازة نصف العام، موضحًا قيام رحلة إلى مدينة أسوان، يشارك فيها 45 طالبًا وطالبة، وأن الجامعة ستشارك في أسبوع شباب الجامعات المزمع انعقاده بجامعة كفر الشيخ في الفترة من 30 يناير حتى 3 فبراير المقبل.

وأوضح أن الجامعة تشارك بملتقى شباب الجامعات المصرية، بوفد يتكون من 14 طالبًا وطالبة، في الفترة من 27 يناير حتى 31 يناير الجاري، والمقرر إقامته بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وأضاف أن الجامعة تشارك يوم 26 يناير بوفد مكون من 14 طالبًا وطالبة بزيارة لمعرض الكتاب.

وصدق القائم بالأعمال على بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح ومديرية الصحة، لعمل منظومة التأمين الصحي للأعضاء هيئة التدريس والعاملين المثبتين بالجامعة، بالإضافة إلى طلاب جامعة مطروح، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة مطروح، بحضور عمداء الكليات، وباقي أعضاء المجلس من الشخصيات العامة، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة.