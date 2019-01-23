الشركة الصينية المنفذة لمدينة المنسوجات: البنية التحتية بمصر أرخص من بكين

وجه رئيس الشركة الصينية المشاركة في إنشاء أكبر مدينة صناعية للمنسوجات في مصر، ماياو جين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لكونه سببًا رئيسيًا في نجاح المشروع بعد قبوله الفكرة وتشجيعه إياها، وكذلك رئيس الوزراء ووزير الصناعة على دعمهم الاستثمارات الصينية في القاهرة.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أنه من أهم الأسباب التي شجعته على الاستثمار في مصر والبدء في إنشاء مدينة المنسوجات، انخفاض تكلفة البنية الأساسية بها عن الصين.

وتابع: «لقد أجرينا دراسة حول أسعار العمالة والكهرباء والمياه والبنية الأساسية بشكل عام قبل بدء المشروع واكتشفنا أن تكلفتها في مصر أقل من الصين، ذلك بالإضافة إلى إمكانية تصدير 80% من الإنتاج من القاهرة».

وأضاف أنه يمتلك في الصين مجموعة مصانع للملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ويصدر للدول العربية والإفريقية منذ عام 2006، وبدأ التغلغل إلى السوق المصري في 2006، معقبًا: «مصر حصلت على نصيب كبير من إنتاجنا، وأصبحت تستورد 10 ملايين بنطلون جينز سنويًا».