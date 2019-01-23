حل مشكلة الصرف بقرية محلة القصب‏ بكفر الشيخ



وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بحل مشكلة الصرف بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفرالشيخ، وتطهير خطوط الصرف بالقرية، وإرسال الدعم اللازم من معدات الكسح والتطهير بالتعاون مع شركة المياه والصرف بكفرالشيخ.

و توجه المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، يرافقه المهندس صلاح مكرم مدير عام مرفق المياه بكفرالشيخ، لمعاينة شوارع القرية على الطبيعة، والتأكد من أسباب طفح المياه، وما إذا كانت بسبب الصرف الصحي.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بتطهير جميع غرف الصرف بالقرية، وكسح الرواسب، بالتعاون مع معدات شركة المياه والصرف، جاء ذلك بحضور أحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفرالشيخ، وحازم خميس رئيس قرية محلة القصب.