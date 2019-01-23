بريانكا غاندي تدخل عالم السياسة قبيل الانتخابات في الهند

دخلت بريانكا غاندي 47 عاما، سليلة أبرز العائلات السياسية في الهند، اليوم الأربعاء، عالم السياسة رسميا، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.

وقام راهول غاندي، شقيقها ورئيس حزب المعارضة الرئيسي في الهند "المؤتمر الوطني الهندي"، بتعيين بريانكا في منصب الأمين العام للحزب ، بحسب بيان للحزب.

وكان أعضاء المؤتمر الوطني الهندي يطالبون منذ فترة طويلة بضرورة أن تتولى بريانكا ،التي تشبه الشخصية الكاريزمية لجدتها رئيسة الوزراء السابقة الراحلة أنديرا غاندي، منصبا رسميا في الحزب.

وقدمت عائلة نهرو غاندي ثلاثة من رؤساء الوزراء : جواهر لال نهرو الذي كان أول رئيس وزراء للهند والجد الأكبر لراهول وبريانكا ، وجدتهما أنديرا غاندي ووالدهما راجيف غاندي.

وكثيرا ما ينتقد "حزب بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند وغيره من الأحزاب حزب المؤتمر بسبب ما يصفونه بأنه يمثل "المعترك السياسي لسلالة الأسرة السياسية ".

وأعلن حزب المؤتمر عن تعيين أمينين عامين جديدين اليوم الأربعاء : بريانكا غاندي وجيوتيراديتيا سينديا ، اللذان تم تكليفهما بتولي منطقتي أوتار براديش الشرقية والغربية.

ويمثل الولاية المكتظة بالسكان عدد كبير من المشرعين في البرلمان ، وغالبا تلعب دورا حاسما في تقرير من يشكل الحكومة.

وكان أداء حزب المؤتمر في الانتخابات العامة لعام 2014 ضعيفا في هذه الولاية ،التي كانت في يوم من الأيام معقلا له، حيث فاز بمقعدين فقط .