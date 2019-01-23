جون كيري: رسالتى إلى ترامب استقيل

دعا وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيري، أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستقالة من منصبه، واتهمه بالكذب فيما يتعلق بأسباب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، واصفا قرار الانسحاب بـ"المجنون".

وعلى هامش حضوره منتدى "دافوس" الاقتصادى العالمى بسويسرا، وجهت تانيا بيرير المذيعة بقناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، سؤالا لكيري عما كان سيقوله إلى ترامب إذا كان بإمكانه التحدث إليه مباشرة، فأجاب كيري: "لا أستطيع ذلك ... لأنه لا يأخذ أيا من ذلك على محمل الجد... وليس لديه القدرة على (تقبل) هذا النوع من المحادثة".

وعندما ألحت تانيا على كيري بشأن رسالته إلى الرئيس ترامب، أجاب وزير الخارجية الأمريكى الأسبق بكلمة واحدة: "استقيل".

كما انتقد كيري، المرشح الديمقراطي السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2004 ، ترامب بسبب ما وصفه بـ "قراره المجنون" بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ في يونيو 2017.

وقال كيري: "أتمنى أن تكون هناك دعوى قضائية يمكن أن تجعل الناس مسؤولين عن مثل هذا القرار المجنون، الذي سيكلف (فقدان) الأرواح"، مضيفا: "سيموت أشخاص بسبب قرار الرئيس وستلحق خسائر بمليارات الدولارات بالممتلكات".

كما اتهم كيري، ترامب بالكذب بشأن أسباب الانسحاب من الاتفاق. وكان ترامب قد برر قراره بأنه جاء رغبة فى "معاملة عادلة" بسبب الأعباء الناجمة عن الاتفاق، ولكي لا يهزأ الزعماء الأجانب بالولايات المتحدة.

وقال كيري: "أشعر بخيبة أمل عندما يكذب رئيس الولايات المتحدة. هذا كذب لا يوجد عبء"، مشددا على أن "اتفاقية باريس لم تضع أعباء خارجية يفرضها أي بلد على آخر".

كانت الولايات المتحدة واحدة من 195 دولة وافقت على الاتفاقية في باريس في ديسمبر 2015. ووفقا للاتفاقية، التي استغرق إعدادها سنوات، تلتزم الدول سواء كانت فقيرة أم غنية بتقليل انبعاثات ما يطلق عليها الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري.