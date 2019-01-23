البحرين والولايات المتحدة تبحثان علاقات الشراكة الاقتصادية

أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، عمق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الصعد، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير البحريني اليوم، الأربعاء، مع جستن هيكس سيبريل سفير الولايات

المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، والذي تم - خلاله - بحث علاقات الشراكة الاقتصادية بين البحرين والولايات المتحدة والتي تنعكس على التعاون المثمر في قطاع المال والأعمال وتعزيزها لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان دعم وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين.