أمن جنوب سيناء ينجح في استعادة سيارة مسروقة تابعة لمديرية الصحة

تمكنت مباحث مديرية أمن جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، من استعادة سيارة تابعة لمديرية الصحة بعد سرقتها من أمام منزل قائدها بالعاصمة طور سيناء.

كان أحد سائقي مديرية الصحة مقيم بطور سيناء، قد تعرض إلى سرقة سيارة المديرية التي يقودها من أمام منزله، وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3238 جنح قسم شرطة الطور.

وبناء على توجيهات مدير أمن جنوب سيناء، قرر اللواء مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائية، تشكيل فريق بحث ضم كلا من العقيد محسن الجندي، والعقيد أحمد رجب، والرائد محمد أبو طالب، وجرى وضع خطة بحث شملت تمشيط جميع المناطق الجبلية، وتمكن فريق البحث الجنائي من استعادة السيارة بعد العثور عليها داخل أحد المناطق الجبلية على بعد 15 كيلو مترًا من طور سيناء.

وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.